ماذا تعرف عن التليف النقوي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

قالت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان إن التليف النقوي Myelofibrosis، سرطان نادر يُصيب نخاع العظم ، بسبب تكون نسيلة شاذة للخلية الجذعية المكونة للدم في نخاع العظم، ما يتسبب في تليفه.



وأوضحت الجمعية أن أعراضه، التعب، والإنهاك، وتراجع القدرة على بذل المجهود، وفقدان الوزن، والنزيف المتكرر، وتجلط الدم، وفقر الدم، والتعرق الليلي، وآلام العظام، والإحساس بالوخز، وضعف الدورة الدموية في اليدين والقدمين، وتضخم الكبد، والطحال.

وأشارت الجمعية إلى أن زرع الخلايا الجذعية يعتبر العلاج الوحيد للتليف النقوي، رغم مخاطره وارتفاع معدل الوفيات بسببه.