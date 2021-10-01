ما أسباب فرط نشاط المثانة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

قالت الجمعية الألمانية لطب المسالك البولية إن لفرط نشاط المثانة أسباب تتمثل في التهاب المثانة، والحصوات، أو أمراض الأيض، مثل السكري، أو أمراض أخرى مثل باركنسون، أو التصلب المتعدد، أو الأورام في نطاق المثانة.



وأضافت الجمعية أنه قد يكون أثراً جانبياً لبعض الأدوية مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم، كما أنه قد ينذر بقصور القلب.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون سببه هبوط الرحم أو قاع الحوض.

وتتمثل أعراض المرض في الرغبة الملحة في التبول والسلس البولي.

ويمكن علاجه بالأدوية والحَقن بالبوتوكس، وتقوية عضلات قاع الحوض بالتمارين الرياضية، أو بالتحفيز الكهربائي.