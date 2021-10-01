خبراء: أهم منتجات التجميل التي تؤثر سلباً على بشرتك

يقول الخبراء، إن بعض منتجات التجميل الشائعة قد تنطوي على أضرار صحية عديدة، ابتداء من المرطبات الرخيصة إلى كريمات إزالة الشعر.

فيما يلي أهم منتجات التجميل التي تؤثر سلباً على البشرة، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية:

الماسكارا المقاومة للماء

تقول أخصائية العناية بالبشرة كاثرين دانيلز، المؤسسة المشاركة لشركة كريستي شوبا، إن الماسكارا التي يصعب إزالتها، يمكن أن تسد بصيلات الشعر مع مرور الوقت، مما قد يتسبب في تساقط الرموش.

وأوضحت دانيلز قائلة: "الماسكارا المقاومة للماء والتي يمكن ارتداؤها لفترة طويلة يمكن أن تكون صعبة الإزالة إذا لم يكن لديك مزيل مكياج عيون جيد. إذا لم تتم إزالة مكياج العيون تمامًا، فمن المحتمل أن يدخل المكياج المتبقي في بصيلات الشعر الصغيرة ويسبب التهابات العين وفي بعض الحالات يمكن أن تتساقط الرموش.”

إذا كنت تستخدمين ماسكارا مقاومة للماء، فعليك أن تقتني مزيل مكياج عيون مصمم خصيصاً لهذه المنطقة الحساسة لضمان إزالة جميع الآثار بأمان وكفاءة.

كريم إزالة الشعر

تحذر خبيرة إزالة الشعر صني تشودري من أن كريمات إزالة الشعر يمكن أن تسبب تهيجًا غير ضروري لبشرتك بسبب المواد الكيميائية القاسية المستخدمة في إذابة الشعر.

وقالت تشودري: “كريمات إزالة الشعر هي أسوأ شيء يمكن أن تضعينه على بشرتك. إنها مصممة لإذابة الشعر على السطح، لذا يُفضّل اختيار طرق مثل إزالة الشعر بالشمع أو الخيوط.”

كريمات الشمس

حذرت أخصائية البشرة صني تشودري، من تركيبات كريم الشمس التي تُستخدم مرة واحدة في اليوم، والتي يمكن أن تؤدي إلى الالتهابات وغيرها من الأمراض الجلدية البكتيرية.

وقالت صني: “تجنبي كريمات الشمس التي تُستخدم مرة واحدة في اليوم. هذه التركيبات مقاومة للماء ومصممة للبقاء على بشرتك طوال اليوم، لكن عَرَقك يعلق تحت الكريم ولا يمكنه الخروج بشكل طبيعي من المسام. يحتوي العرق على البكتيريا التي يمكن أن تؤدي إلى الحرارة الشديدة والالتهابات والعديد من الأمراض الجلدية البكتيرية الأخرى.

أحمر الشفاه الغير لامع

قالت خبيرة التجميل “موا جوي”، إن استخدام أحمر الشفاه السائل غير اللامع، قد يتسبب بجفاف الشفاه، ودخول مكوناته إلى الشقوق في الشفاه الجافة.

يُنصح بتجنب أحمر الشفاه السائل الغير لامع لمن يعانين من جفاف الشفاه، واستخدام مرطب الشفاه أولاً قبل وضع أحمر الشفاه لتجنب الجفاف.

المناديل المعطرة

قالت الدكتورة أوليانا غوت، مؤسسة شركة “أسثيتيك ميديسن” بلندن: “تشكل المناديل المبللة مخاطر على البشرة، وغالبًا ما تكون مليئة بالعطور والمواد الحافظة الأخرى التي يمكن أن تسبب حساسية الجلد.”

وأضافت: “غالبًا ما نرى الاحمرار والشعور بالوخز، بعد بضعة أسابيع من استخدام المناديل. يمكن أن يؤدي ضعف حاجز الجلد، إلى الإصابة بالالتهاب والاحمرار والتقرح. لذا، يُنصح باستبدال المناديل المعطرة بتنظيف الوجه وغسله جيداً للتخلص من المكياج، أو باستخدام كريمات التنظيف التي تساعد على إزالة الأوساخ من الجلد والحفاظ على نظافة المسام.”