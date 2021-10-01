تعثر على أقارب لها بعدما اشترت ألبوم صور قديم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

اكتشفت شابة أمريكية شغوفة باقتناء التحف والأشياء القديمة، وجود أقارب لها بالصدفة، بعدما اشترت ألبوم صور قديم من سوق محلي بمدينة نيويورك.



تعمل تشلسي براون (28 عاماً) كمصممة ديكور داخلي، وتحب تصيد التحف القديمة لاستخدامها في عملها. إلا أنها لا تبحث عن الأثاث والأعمال الفنية فقط، وإنما تحاول العثور على بعض الموروثات العائلية وتعقب أصحاب هذه الأشياء لإعادتها إليهم.

وأثناء تجوالها في سوق محلي في نيويورك، عثرت تشلسي على ألبوم صور مستعمل، مليء بصور لأشخاص يقضون إجازتهم في صيف عام 1927. فبدأت بتتبع أحفاد مالك هذا الألبوم.

وأصيبت تشلسي بالصدمة بعد أن اكتشفت أن الصور تحتوي على أقارب لها. فبعد أن عانت في بداية الأمر من العثور على أي روابط عائلية لأصحاب الصور، استعانت تشلسي بوالدها المتخصص في علم الأنساب، حيث اكتشف الاثنان أن بعض الأشخاص الموجودين في الصور هم من أقاربهما.

وقالت تشيلسي متحدثة عن تجربتها: "والدي متخصص في علم الأنساب، وقد اعتاد على مساعدة العائلات من جميع أنحاء العالم مجانًا. وهو لا يساعدهم في العثور على التراث فحسب، بل يساعدهم أيضًا في ملء الأجزاء المفقودة من تاريخ عائلاتهم. وهذا ما ساعدنا على العثور على بعض الأقارب عبر ألبوم الصور القديم”.

يذكر بأن تشيلسي ووالدها تواصلا مع أحفاد أقاربهما الذين عثرا عليهم في الصور، وينويان زيارتهم خلال وقت قريب، وفق ما أوردت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.