تتلقى غرامة لأنها بكت أثناء جراحة لإزالة شامة من جسمها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

تعرضت امرأة أمريكية لغرامة مالية لأنها أجهشت بالبكاء أثناء عملية جراحية لإزالة شامة من جسمها.



وقامت المرأة التي لم يذكر اسمها الحقيقي، بنشر تغريدة أرفقت بها صورة فاتورة وعلقت عليها بسخرية قائلة، إنها تلقت حكماً بمبلغ 11 دولارًا بعد بكائها أثناء عملية جراحية لإزالة شامة من جسمها، وجاء في تغريدتها: "إزالة الشامة: 223 دولارًا، البكاء: 11 دولاراً.

وقد تم تصنيف التهمة على أنها تُظْهِر "عاطفة مفرطة”، وصُدم الكثير من رواد التواصل الاجتماعي بما قالته، وانتقدوا الاتهامات الغريبة وغير المعقولة التي يتعرض لها المرضى أثناء علاجهم في المشافي أو العيادات التي يتلقون فيها العلاج.

وتلقت المرأة كثيراً من التعليقات التي تدعمها وتتعاطف معها وتسخر من النظام الصحي والرعاية الصحية الشاملة في الولايات المتحدة.

وكانت هذه فرصة لعديد من الرواد لانتقاد النظام الصحي وعرض مجموعة من المشكلات التي حدثت معهم أثناء علاجهم واستغلال المرضى من قبل بعض الجهات الطبية والمناورات التي تقوم بها هذه الجهات لكسب المال منهم، بحسب ما أوردت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.