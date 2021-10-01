شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 5 وسائل للتعامل مع تساقط الشعر الناتج عن التوتر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتبر تساقط الشعر شائعًا للغاية، حيث أفادت إحدى العيادات الرائدة في المملكة المتحدة لعلاج تساقط الشعر أن 40 بالمائة من النساء و30 بالمائة من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 25 عامًا قلقون بشأن تساقط الشعر، وترتفع هذه النسبة إلى 70 بالمائة لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 70 عام.

المشكلة أكثر شيوعًا بين الرجال، وسيصبح ما يقرب من 40 في المائة من الرجال صلعاناً تمامًا في مرحلة ما من حياتهم. وتشير إحدى الدراسات إلى أن تساقط الشعر أمر مؤلم للغاية، وعلى الرغم من وجود العديد من الأسباب المختلفة لتساقط الشعر، إلا أن التوتر المزمن هو الأكثر شيوعًا.

وبعض أنواع تساقط الشعر، بما في ذلك تساقط الشعر المرتبط بالتوتر يكون مؤقتًا، ويمكن أن يؤدي علاج المشكلة إلى إعادة نمو الشعر.

لماذا يسبب التوتر تساقط الشعر؟

بصيلات الشعر هي الهدف للعديد من البروتينات والهرمونات التي يتم إطلاقها استجابة للإجهاد والتوتر، وتلعب هذه الجزيئات دورًا في نمو الشعر وبعضها يؤثر على دورة نمو الشعر. وتنتج بصيلات الشعر نفسها أيضًا عوامل ضغط استجابة لضغط الجلد.

ويؤدي التوتر إلى زيادة مستويات مادة P (SP) وهي بروتين صغير يتم إطلاقه من الخلايا العصبية استجابة للإجهاد المرتبط بالالتهابات، وتطور التهاب الجلد التأتبي والصدفية، وتعطيل دورة نمو الشعر الطبيعية. ويزيد الإجهاد أيضًا من مستويات عامل نمو الأعصاب، والكاتيكولامينات مثل الأدرينالين والنورادرينالين والدوبامين والبرولاكتين وقشر الكظر والقشرانيات السكرية - وكلها يمكن أن تسهم في تساقط الشعر وضعف الشعر ومشاكل فروة الرأس.

كيفية إدارة تساقط الشعر المرتبط بالتوتر، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية:

كن لطيفآ

كن لطيفًا مع شعرك وتعامل معه بعناية، ويجب على النساء تجنب استخدام أربطة الشعر الكاشطة أو التسريحات القاسية مثل الضفائر الضيقة.

غسل الشعر

ينصح أخصائيو علم الشعر بأنه لا يوجد فرق في عدد المرات التي تغسل فيها شعرك، لذلك لا تقلق إذا كنت بحاجة إلى غسله كل يوم، وإذا كنت تغسله كل يومين أو ثلاثة بدلاً من كل يوم، فسوف تفقد شعراً إضافياً في كل مرة تغسله، ومن المهم استخدام الشامبو والبلسم المناسبين لتغذية الشعر وبصيلات الشعر.

استبعد أي نقص هرموني

تأكد من عدم وجود أي نقص هرموني مثل قصور الغدة الدرقية وتأكد من معالجته بشكل صحيح. وإذا كانت المرأة في سن اليأس، ينصح باستخدام العلاج التعويضي بالهرمونات. كما ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن وشامل، وهذا يعني الكثير من البروتين، جنبًا إلى جنب مع الفواكه والخضروات لأنها تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة.

الاسترخاء

خصص وقتًا في حياتك للتخلص من التوتر واجعل هذا جزءًا من روتينك اليومي، وحاول اتباع طرق سريعة للاسترخاء، مثل ممارسة اليوغا أو التأمل أو استخدام حوض الاستحمام الساخن أو الساونا.

توقف عن التدخين

يزيد التدخين من سرعة تساقط الشعر، لذا فقد حان الوقت للإقلاع عن هذه العادة. وهناك أكثر من 7000 مادة كيميائية في دخان السجائر، والعديد منها لها آثار سلبية على بصيلات شعرك، وتقلل من تدفق الدم وتزيد من الإجهاد التأكسدي، كما أن التدخين يجعل شعرك أكثر جفافاً وهشاشة.

