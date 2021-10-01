تقنية جديدة لتزويد المنازل بالطاقة بالمشي على البلاط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

نشر باحثون أمريكيون نتائج أبحاثهم التي تُظهر كيف يمكن لبلاط الأرضيات الخشبية أن يولد الكهرباء فقط بفضل الأشخاص الذين يمشون عليه.



ولا يُعد الخشب جيدًا عادةً في اكتساب الإلكترونات أو فقدها، لذلك احتاج كل من لوحي التنوب المستخدمين في العروض التوضيحية إلى معالجة خاصة: أحدهما بالسيليكون والآخر بالبلورات النانوية المعدنية. وكان المنتج النهائي قادرًا على إنتاج كهرباء 80 مرة أفضل من الخشب غير المعالج، ويمكن أن يفعل ذلك لما يصل إلى 1500 دورة.

وتتشابه الظاهرة الموجودة هنا بشكل أساسي مع الكهرباء الساكنة التي تولدها من فرك شعرك بسترة من الصوف، ويولد هذا التأثير الكهربي تيارًا بسبب الاختلاف في الشحنة الكهربائية بين مادتين.

ويتم توليد الطاقة من خلال لوحة أرضية خشبية خاصة، ووصل خرج النظام إلى 80 فولت وتيار 1 ميكرو أمبير، على الرغم من أن هذا كان مع خشب أرق مع بعض التنازل عن القوة الهيكلية. ويمكن لبضع خطوات أن تحافظ على تشغيل المصباح لفترة قصيرة من الوقت.

وكدليل على المفهوم. من السهل تخيل كيف يمكن للمنزل مع هذه الأنواع من البلاط في مكانه من الجدار إلى الجدار أن يولد قدرًا لا بأس به من الطاقة، وذلك ببساطة عن طريق جعل الناس يمارسون أعمالهم اليومية. فوي حين أنه قد لا يعمل على تشغيل منزلك بالكامل، إلا أن أنظمة مثل هذه يمكن أن تكمل الطاقة المنزلية التقليدية.

وتم اقتراح مخططات مماثلة للأرصفة والطرق، مع القليل للأسف من رؤية انتشار واسع النطاق. يميل الكثير من الاهتمام بالطاقة المستدامة إلى التركيز على مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التجارية. ومع ذلك ، يمكن لمجموعة كبيرة من المُولدات الدقيقة مثل هذه المساعدة في الحفاظ على الأجهزة المنزلية الذكية منخفضة الطاقة تعمل دون الحاجة إلى توصيلها بالشبكة الأكبر على الإطلاق.

ويميل الكثير من الاهتمام بالطاقة المستدامة إلى التركيز على مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التجارية. ومع ذلك، يمكن لمجموعة كبيرة من المُولدات الدقيقة مثل هذه المساعدة في الحفاظ على الأجهزة المنزلية الذكية منخفضة الطاقة تعمل دون الحاجة إلى توصيلها بالشبكة الأكبر على الإطلاق، بحسب موقع ديجيتال تريندز.

وفي الوقت الحالي، لا يزال هذا المشروع في مجال البحث، والسؤال هو هل يمكن لمثل هذه التكنولوجيا أن تتخطى العقبات الكبيرة بين العرض التقديمي التكنولوجي والمنتج الواقعي؟