كيف ترسل رسائل لنفسك على واتساب؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 أكتوبر 2021

يحتوي واتساب على ميزة تسمى "انقر للدردشة"، والتي تتيح لك بدء محادثة مع شخص ما دون حفظ رقم هاتفه في دفتر عناوين هاتفك. يمكن استخدام هذه الميزة لإرسال رسائل على رقم هاتف واتساب الخاص بك لإضافة ملاحظات أو حفظ بعض المعلومات المهمة.



فيما يلي كيفية عمل هذه الميزة، وفق ما أورد موقع “إنديان إكسبرس”:

- تحتاج أولاً إلى فتح أي متصفح على جهازك، وتحتاج إلى التأكد من أن لديك إنترنت نشط لإكمال هذه العملية.

- بعد ذلك قم ببساطة بنسخ wa.me// في شريط العناوين و إضافة رقم هاتف واتساب الخاص بك إليه مع إضافة رمز بلدك. إذا لم تضف رمز بلدك، فسيقوم تطبيق المراسلة بإخبارك بأن رقمك غير صالح.

ستتم إعادة توجيهك الآن إلى صفحة واتساب، سترى رقم هاتفك في الأعلى ومربعًا مكتوبًا عليه "متابعة الدردشة". تحتاج إلى النقر فوق هذا المربع. سيعرض واتساب جميع محادثاتك بالإضافة إلى نافذة الدردشة الخاصة بك. لذلك، يمكنك بعد ذلك بدء المراسلة مع نفسك وإضافة الملاحظات والأشياء الأخرى التي ترغب في القيام بها.