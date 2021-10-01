إسقاط طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في نابلس.. فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أور هيلر، المراسل العسكري للقناة العبرية الـ 13، ظهر اليوم الجمعة، أن طائرة إسرائيلية مسيرة، من نوع درون، سقطت في منطقة جبل صبيح، جنوب نابلس، بعدما نجح شبان فلسطينيين في إسقاط تلك الطائرة.

وبدورها، أوضحت وكالة شهاب للأنباء، ظهر اليوم الجمعة، أن إسقاط المسيرة الإسرائيلية جاء خلال قيام فلسطينيين بإطلاق مسيرة، شرق مدينة نابلس، انطلقت بعد ظهر اليوم.

وفي سياق متصل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، أنه للمرة الثانية خلال ثمانية أيام فقط، سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، بعدما سقطت طائرة مماثلة في الأراضي السورية، دون معرفة السبب.

وبدورها، أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أن واقعة سقوط الطائرة الإسرائيلية المسيرة قيد التحقيق العاجل، خاصة وأنها المرة الثانية خلال 8 أيام فقط، التي تسقط فيها طائرة مماثلة داخل الأراضي اللبنانية ومن قبلها الأراضي السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه على موقع "تويتر"، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، إن مسيرة تابعة له سقطت داخل سوريا بسبب "عطل فني".

وأضاف أن المسيرة كانت تقوم بمهام روتينية في الأجواء السورية، وأنه فتح تحقيقا في سقوطها.

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