اخبار الخليج

أكثر من مائتي ألف جرعة من لقاح سبوتنيك تصل الجزائر على متن طائرة...صور

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان وزارة الدفاع: "مواصلة للجهود الوطنية الرامية للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، حطت مساء أمس الخميس 30 سبتمبر 2021  بالقاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية، على متنها شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد-19، تُقدر بمائتين وأربعة آلاف جرعة تم اقتناؤها من روسيا".

تجدر الإشارة أن هذه العملية تدخل في إطار تدعيم المنظومة الصحية الوطنية باللقاحات والمعدات الطبية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء.

كان مدير الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية في الجزائر، كمال منصوري، قد قال لوكالة "سبوتنيك" إن مشروع إنتاج لقاح سبوتنيك محليا مازال ساري المفعول، والتحضيرات فيه متواصلة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا