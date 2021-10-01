موقع: طير يسجل رقما قياسيا بسعره في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع " أثر برس" أنه تم تسجيل في قرية الدوزك بريف الحسكة الشمالي بيع طير "شاهين فارسي" بمبلغ 51 مليون ليرة سورية، بعد أيام من بيع طير من نوع “الشاهين البحري” بمبلغ 30 مليون ليرة سورية ضمن الموسم السنوي الثاني لصيد الطيور الحرة التي تحولت لمهنة لدى البعض.

وأشار الموقع أن الطيور الحرة تباع في مزادات علنية يحضرها عدد من التجار الذين ينتظرون مواسم الصيد بلهفة، فمرابح هذه التجارة ضخمة، في حين أن نوعي الشاهين "البحري – الجبلي"، يعدا الأعلى سعراً بقيمة تتراوح بين 30 –55 مليون ليرة سورية، بحسب عمر الطير ووزنه وشكل عضلاته، فإن الشاهين الجبلي يبدأ سعره من مليون ولا يزيد سعره عن 4 ملايين ليرة سورية.

بعد شراء الطير من الصياد يتم نقله لدول الخليج التي تعتمد على الطيور الحرّة لممارسة شكلاً غريباً من الصيد يُترك فيه الطير الحر بعد تدريبه ليلاحق الطريدة التي غالباً ما تكون من الطيور أيضاً.

وبحسب الموقع، يتراوح سعر مبيع الطير الحر لدول الخليج بين 120 – 150 مليون ليرة، ما يعني ضعفي السعر الذي يتم شراؤه به من الصيادين الذين يخرجون في مجموعات ضمن الموسم نحو مناطق البادية بانتظار مرور الطيور الحرة خلال موسم هجرتها من الشمال إلى الجنوب في هذه الفترة من السنة، وبالعكس مع بداية فصل الربيع.

ويتم الإعلان عن المزاد من قبل وسطاء محليين من خلال التواصل الهاتفي مع التجار الذين يحضرون لموعد المزاد لمعاينة الطير وتحديد نوعه وعمره والقيمة الأولية التي سيفتتح بها المزاد، وأمهر الصيادين يمارسون المهنة منذ 15 عاماً ولم يحظون سوى بأربعة أو خمسة طيور طيلة حياتهم المهنية، إن صح التعبير.