شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تلقى القبض على 25 إرهابيا فى محافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، اليوم الجمعة، تمكن قوات الأمن الوطنى العراقى فى محافظة نينوى من إلقاء القبض على 25 عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش.

وذكرت الخلية فى بيان، نقلته " السومرية نيوز" ، "إن قوات جهاز الأمن الوطنى فى محافظة نينوى وبعمليات نوعية دقيقة استمرت لأيام عدة، تمكنت من القاء القبض على 25 عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش، ويعملون بصفة مقاتلين فيما يسمى دوواين مختلفة، ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين".

وأضافت "أنهم اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة اثناء معارك التحرير، وتم احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات بحقهم.

وفى وقت سابق، أفادت قناة الإخبارية العراقية، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا فى هجوم مسلح استهدف منزلا فى سامراء بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة عن مصدر أمنى عراقى، القول إن مجموعة مسلحة هاجمت منزلا ضمن منطقة قصر العاشق فى مدينة سامراء؛ ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

فيما أعلنت قيادة عمليات الجيش العراقى فى ديالى أن قوات الجيش، تمكنت من تدمير 6 مقرات لفلول تنظيم (داعش) الإرهابي، والاشتباك مع عناصره، وإبعاد خطر فلول العصابات الإرهابية عن جبال حمرين بمحافظة ديالي.

وأوضحت قيادة العمليات - حسبما أفادت قناة الإخبارية العراقية، أن العملية الأمنية، شملت تفتيش وتأمين جبل حمرين شمال شرق ناحية العظيم وتحديدا فى معسكر عائشة، الذى يتخذ منه الإرهابيون مأوى وملاذا آمنا لهم، مستفيدين من وعورة المنطقة الجبلية وتضاريسها المعقدة.