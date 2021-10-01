شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وضباب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا وما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.

كما يتوقع تكوّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.

توقعات الحصيني

وحول توقعات طقس اليوم الجمعة قال خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني : ” المنخفض المداري في هذا اليوم متوقع أن يكون شمال الهند أجواء حارة نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق، رياح متوسطة السرعة على أجزاء من القطاع الغربي، ومتوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان ونواحي الخرخير وعُمان واليمن”.

درجات الحرارة