أبرز فعاليات الجناح الروسي في معرض "إكسبو 2020 دبي"

دبي - محمود عبدالرازق - تشارك روسيا بعروض إبداعية متنوعة تشمل عدة مجالات مثل الفضاء والعلوم والابتكارات المتنوعة، بالإضافة إلى العروض الثقافية.

وتم تقديم الجناح الروسي بعنوان "روسيا تبدع" ويهدف إلى توحيد أهم ممثلي الصناعات الروسية وأكثرهم موهبة، وفتح فرص فريدة في سوق الإمارات العربية المتحدة الذي يتطور بشكل ديناميكي.

ففي مجال الفضاء يشهد المعرض مؤتمرا عن إنجازات روسيا في مجال الفضاء في 27 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، كما يتم عرض لقطات من أول فيلم يتم تصويره في الفضاء بعنوان "التحدي".

كما تشارك مجموعة من الشركات الروسية في المعرض أبرزها "ميتالو إنفست" المتخصصة في صناعة الحديد و"روستيخ" المتخصصة في صناعة الدفاع والتقنيات المتطورة، و"روساتوم" المتخصصة في الطاقة النووية.

يعرض الجناح الروسي المشارك في "إكسبو 2020 دبي"، يومي 11 و12 أكتوبر/تشرين الأول، ضمن برنامجه الثقافي، أوبرا فيردي "ريغوليتو" أحد أكثر العروض جمالا.

ويستقطب معرض "إكسبو-2020" نحو 25 مليون سائح، وفق ما يقوله منظموه. وقد منحت حكومة الإمارات هذا الحدث، الذي تقدر كلفته بنحو 9.5 مليار دولار، اهتماماً استثنائيا.

يذكر أن معرض "إكسبو" هو تظاهرة عالمية كبرى، يتم تنظيمه كل خمس سنوات في إحدى مدن العالم منذ القرن التاسع عشر.

وحرصت معارض إكسبو العالمية منذ انطلاقها في عام 1851، على الاحتفاء بقدرات الإنسان وإبداعاته، حتى أصبحت تشكل منصة، يجتمع العالم تحت مظلتها مرة كل خمس سنوات، بهدف الاحتفاء بالإنسان وأفكاره.