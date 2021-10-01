صورة مقارنة "دبي وبيروت" تثير جدلا كبيرا وحاكم دبي يحقق حلمه

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت الصورة المنشورة مقارنة الوضع بين مدينة دبي ومدينة بيروت، حيث تبين أن المدينة الإماراتية مشعة بالأضواء المختلفة ونجحت باستضاف أكبر معرض عالمي "إكسبو 2020" يجمع كل دول العالم.

وعلق أحد رواد التواصل الاجتماعي على المقارنة بين الصورتين قائلا: "الخليجي عمل من صحراء الإمارات العربية جنّة على الأرض، وزعماء لبنان عملوا من لبنان جهنم على الأرض الفرق كل الفرق بين حكام دبي وحكام بيروت".

أما مشاركة أخرى علقت على الصورة بكلمات سابقة لحاكم إمارة دبي، محمد بن راشد، قائلة: "نستذكر قَوْل حاكم دُبي محمد بن راشد في كتابه، "حلمٌ تردَّد في ذهني أن تكون دُبي كـ بيروت يوماً ما" حُلم بيروت حقَّقه حاكم دُبي، وقتله حُكَّام لبنان".

من جانب آخر علق أحد الرواد منتقدا الصورة المنشورة وعمل على نشر صورة أخرى جسد من خلالها رأيه بأن بيروت هي بيروت ودبي هي دبي.