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الأردن تدشن حسابا حكوميا لرعاية المسنين اجتماعيا وصحيا ونفسيا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة عمون، اليوم الجمعة، بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية، أمس، أن المملكة الأردنية قررت تدشين حساب حكومي لرعاية المسنين اجتماعيا وبدنيا وصحيا ونفسيا، على أن يفتح هذا الحساب في وزارة التنمية الاجتماعية باسم "حساب رعاية المسنين".

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ويخصص "حساب رعاية المسنين" لتوفير خدمات الرعاية النفسية والبدنية والصحية والاجتماعية المناسبة للمسنين في مساكنهم، وبين عائلاتهم، أيضا، فضلا عن تخصيصه لتحسين كفاءة الخدمات الاجتماعية المقدمة لهؤلاء المسنين، وكذلك رعاية المسنين الذين تعجز عائلاتهم وأسرهم عن رعايتهم، أو المسنين الذين ليس لديهم أسر ترعاهم.

وأكدت الوكالة الأردنية أن الصندوق أو الحساب الحكومي يعمل على إدماج المسنين في المجتمع، ودعم البرامج والمشاريع الموجهة للمسنين.

وتتولى لجنة خاصة الإشراف على حساب المسنين، تسمى لجنة إدارة الحساب، وهي من تحدد أوجه الإنفاق على المسنين، من حيث شراء المعدات الطبية أو على خدمات الرعاية الاجتماعية ونفقات التوعية والإرشاد، ودعم ذوي المسنين غير القادرين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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