الشرطة العراقية تقطع عددا من الشوارع والجسور وسط بغداد

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة السومرية، صباح اليوم الجمعة، عن مصدر أمني عراقي ـ لم تذكر اسمه أو كنيته ـ أن القوات الأمنية قطعت طرقا مؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد، دون ذكر السبب.

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وأشار المصدر الشرطي العراقي إلى أن القطع الأمني لم يتوقف عن حد الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير فحسب، بل شمل عددا من الجسور، وهي الأحرار والشهداء والجمهورية والسنك.

وكانت رئاسة أركان الجيش العراقي قد قررت، أمس الخميس، تفعيل الإنذار "ج" ووقف الإجازات لمدة 10 أيام، بهدف تأمين الانتخابات، بحسب وثيقة صادرة من رئاسة الأركان، وذلك بالإضافة إلى إيقاف الدورات التطويرية في المؤسسات التدريبية، وإعادتهم إلى وحداتهم خلال فترة الإنذار.

من جانبه، شدد الرئيس العراقي، برهم صالح، على أن تكون الانتخابات المقبلة "نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب"، واصفا قانون الانتخابات الجديد بأنه "أكثر إنصافا من السابق"، وهو ما صرح به خلال مقابلة أجراها مع "قناة العربية"، والتي عزا فيها سبب فقدان الثقة بعمليات الاقتراع في بلاده إلى مشكلات الانتخابات السابقة، مشددا على وجوب الوقوف أمام من يسعى إلى حرف الانتخابات عن مسارها.

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