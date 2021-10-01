شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. غائم وفرص أمطار فى السعودية وصحو فى الإمارات وحار فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد طقس الخليج تباين فى درجات الحرارة حيث تكون السماء فى السعودية غائمة مع وجود فرص للأمطار بينما حار فى الكويت ، وفى تشهد الإمارات طقس صحو

السعودية:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية ان تكون السماء اليوم الجمعة غائمة جزئياً ولا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كما يتوقع تكون الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الجمعة صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون شمالية غربية الى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 35 كم/س.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم حار نهارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .

وفى المساء معتدل والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة .