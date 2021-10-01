صحيفة: مفوض فرنسي يصل خلال الساعات المقبلة إلى بيروت في مهمة استكشافية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن "المفوض المتابع لمقررات مؤتمر "سيدر 1" السفير ​بيار دوكان​ سيصل خلال الساعات المقبلة إلى بيروت في مهمة استكشافية يلتقي خلالها عددا كبيرا من المسؤولين في ​وزارة المال​ و​مصرف لبنان​ وآخرين لمناقشة التطورات المتصلة بالإجراءات الإصلاحية المقررة ولمواكبة نتائج لقاء الإليزيه بين ماكرون وميقاتي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس لدى دوكان أي موعد بعد للقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون أو أي من المسؤولين ​اللبنانيين​ الكبار، وإن زيارته تمت برمجتها على هذا الأساس وذلك بغية استكمال البحث مع المعنيين بالخطط المالية والإصلاحات المنتظرة في كثير من التفاصيل التي كان قد بدأ البحث فيها خلال آخر زيارة له إلى بيروت.

يذكر أن ميقاتي شكل حكومته، في وقت سابق هذا الشهر، بعد عام من الجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي في البلاد.