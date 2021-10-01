اخبار الخليج

المغرب: نحو 22.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح ضد "كورونا"

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: نحو 22.6 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح ضد "" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" بلغ 22 مليونًا 632 ألفًا و510 أشخاص حتى  الخميس.

 

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن 168 ألفًا و961 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وأضاف البيان أن 145626 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس19069557 شخصًا. 

 

يذكر أن المغرب تسلم أكثر من 48 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا