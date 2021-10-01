شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الخميس رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري، اليوم للدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، على رأس وفد رفيع المستوى.

وأوضحت رئاسة الجمهورية الجزائرية -في بيان- أنه تم ،خلال اللقاء، الاتفاق على إعادة بعث اللجان المختلطة في العديد من المجالات، والتأكيد على العلاقات التاريخية المتينة بين الشعبين الشقيقين، انطلاقًا من "التوافق في الرؤى بين قيادتي الدولتين لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

حضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية عبدالعزيز خلف.