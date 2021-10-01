شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان يشيد بدعم البنك الدولى للسودان فى المجالات المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، بالدعم المتواصل الذي يقدمه البنك الدولي للحكومة السودانية من أجل تطوير الاقتصاد السوداني إلى جانب دعمه للقطاعات الحيوية والأسر الفقيرة.

والتقى البرهان، الخميس، مع وفد مجموعة البنك الدولي الذي يزور السودان برئاسة ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي.

وقال مالباس - في تصريح صحفي - إن اللقاء بالبرهان كان مثمرا، وتناول فيه التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد نتيجة لثمرات السلام الذي شهده السودان بمشاركة قطاعات واسعة من السودانيين وعملية البناء بالسودان في المجالات المختلفة.

وأشاد بالجهود المقدرة والإصلاحات الإقتصادية الكبيرة التي قامت بها حكومة الفترة الانتقالية، والتي تكللت بخفض التضخم الذي ستظهر نتائجه الطيبة على المواطنين في المرحلة القادمة.

وأكد رئيس مجموعة البنك الدولي حرص البنك على التعاون مع السودان لجلب المزيد من فرص الاستثمار والمستثمرين، ودعمهم لقطاعات الكهرباء والصناعة ودعم الأسر الفقيرة ومساعدة السودانيين في مجالات الزراعة والري والطاقة والمجالات المنتجة الأخرى عبر العديد من برامج البنك الناجحة.