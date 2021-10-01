شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن مقتل 3 أشخاص فى هجوم مسلح بمحافظة صلاح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة (الإخبارية) العراقية، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا فى هجوم مسلح استهدف منزلا فى سامراء بمحافظة صلاح الدين.

ونقلت قناة عن مصدر أمنى عراقى، القول إن مجموعة مسلحة هاجمت منزلا ضمن منطقة قصر العاشق فى مدينة سامراء؛ ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

فيما أعلنت قيادة عمليات الجيش العراقى فى ديالى أن قوات الجيش، تمكنت من تدمير 6 مقرات لفلول تنظيم (داعش) الإرهابي، والاشتباك مع عناصره، وإبعاد خطر فلول العصابات الإرهابية عن جبال حمرين بمحافظة ديالي.

وأوضحت قيادة العمليات - حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية اليوم الثلاثاء - أن العملية الأمنية، التى انطلقت اليوم، شملت تفتيش وتأمين جبل حمرين شمال شرق ناحية العظيم وتحديدا فى معسكر عائشة، الذى يتخذ منه الإرهابيون مأوى وملاذا آمنا لهم، مستفيدين من وعورة المنطقة الجبلية وتضاريسها المعقدة.