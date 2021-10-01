شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..تجهيز ساحات المسجد الحرام الخارجية لأداء الصلاة لأول مرة بعد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد هاني حيدر، المتحدث باسم هيئة شؤون الحرمين، مساء أمس الخميس، أنه تم تجهيز الساحة الخارجية بالسجاد لأداء الصلاة في المسجد الحرام.

وقال حيدر، في اتصال هاتفي مع قناة “الإخبارية”، أن ذلك سيتم بعد منتصف تلك الليلة، لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا لأداء الصلوات الخمس.

وأضاف أنه سيتم استقبال المصلين تبعًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع التعقيم والتطهير وتوزيع مياه زمزم المبارك للمصلين.

وسيتم توزيع 2.5 مليون عبوة ماء زمزم توزع بشكل يومي، وكذلك زيادة عدد الروبوتات الذكية التي تدعم عملية التعقيم وتوزيع ماء زمزم على المعتمرين.