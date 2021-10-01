شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بـ«الصحة» يحدد موعد طرح لقاح «الأنفلونزا» لهذا العام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، اليوم عن موعد توزيع لقاح الإنفلونزا لموسم الشتاء ١٤٤٣هـ.

وأكد في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه سيتم توزيع لقاح “الإنفلونزا” خلال أسبوعين من الآن.

وأضاف أن الحملة الوطنية ستبدأ خلال أسبوعين فور استكمال التوزيع، مبينًا أنه لأول مرة سيتوفر اللقاح الرباعي الذي يغطي سلالتين من نوع A، وسلالتين من نوع B.، وتوقع أن يكون موسم الإنفلونزا أشد من السابق، نظرًا لعودة الأنشطة حول العالم.