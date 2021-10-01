رئيس وزراء الأردن: اقتصاد المملكة تضرر جراء اضطرابات دول الجوار

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الخصاونة خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن الاقتصاد الأردني أصيب بالإجهاد لكونه في الطرف المتلقي لتبعات الأحداث التي شهدتها دول الجوار.

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وأوضح رئيس الوزراء الأردني أن هذه الأحداث تمثلت في الحروب، أو الحروب الأهلية أو الانتفاضات أو الاضطرابات أهلية.

ولفت إلى أن اقتصاد المملكة الأردنية يعاني بالفعل جراء بعض الإغلاقات التي فرضت بسبب جائحة فيروس المستجد.

وأوضح رئيس الوزراء أن الأردن يسعى لعدم العودة لهذه الإغلاقات من خلال مواجهة الوباء بتسريع وتيرة التطعيم باللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن الأردن أطلق حملة للتطعيم لا تفرق بين مواطن ولاجئ، وتضع الأولوية في تلقي اللقاح على معايير حيادية.

وأشار إلى أن عدد اللاجئين في الأردن أصبح كبيرا للغاية وهو ما يستدعي تقديم مساعدات دولية لبلاده لمواجهة تداعيات استقبال اللاجئين.