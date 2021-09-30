شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية بتهمة الاحتيال على المارة في القصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت الجهات الأمنية بالقصيم من القبض على مقيم ومقيمة من الجنسية اليمنية، بعد تداول مقطع لهما وهما يتبعان إحدى الأساليب الاحتيالية لكسب عطف المارة في محافظة البدائع. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني أن المقيمين كانا يدعيان نفاد وقودهما وحاجتهما للمال للتزود به. وأكد أنه اتخذ بحقهما الإجراءات النظامية وتم إحالتهما للنيابة العامة.

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