شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على حالة الطقس المتوقعة غداً الجمعة في مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس ليوم غدٍ الجمعة، سماء غائمة جزئياً، وأن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. كما يتوقع تكوّن الضباب الخفيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي المدينة المنورة وتبوك. وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في المدينة المنورة؛ 42 درجة مئوية، تليها الأحساء ومكة المكرمة والدمام وحفر الباطن، فيما تسجل السودة 12 درجة.

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