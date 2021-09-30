شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفت «الخطوط السعودية» بذكرى أول رحلة للملك المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

احتفت الخطوط السعودية، اليوم الخميس، بإحياء ذكرى أول رحلة لجلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه ـــ يوم الأحد 30 سبتمبر 1945م، من عفيف إلى الحوية بطائرة من طراز دوغلاس (DC-3).

حيث سيّرت الخطوط السعودية اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021م رحلة خاصة من الرياض إلى الطائف بطائرة من طراز بوينج (B777-300) التي تم تزيينها بشعار حقبة السبعينات والثمانينات الميلادية.

وحسب بيان «الخطوط السعودية» عبر موقعها الرسمي، فقد جاء الاحتفاء بمشاعر وطنية خالصة أرضاً وجواً حيث وفرت في صالة المغادرة مجسماً للملك المؤسس رحمه الله ـــ فيما تولى منسوبو الناقل الوطني التعريف بهذه المناسبة والذكرى الغالية للضيوف، كما فاجأت الضيوف بطباعة بطاقة الصعود للطائرة بالطريقة التقليدية القديمة، وامتد الاحتفاء على متن الطائرة باستمتاع الضيوف بباقة من الأغاني الوطنية إلى جانب توزيع ملف خاص لكل ضيف يتضمن عدداً خاصاً من صحيفة “أم القرى” تحكي تفاصيل الرحلة التاريخية الأولى للملك المؤسس.

وقد ارتبطت نشأة الخطوط السعودية بتطور المملكة ونهضتها التنموية الكبيرة، منذ اللقاء التاريخي بين بين جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـــ طيب الله ثراه ـــ وفخامة الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت عام 1945م، وحينها تلقّى الملك المؤسس ـــ رحمه الله ـــ طائرة من طراز (DC-3) هدية من الرئيس الأمريكي، وقد شكّلت هذه الطائرة نواة لأسطول الخطوط السعودية وتحولت بعد ذلك إلى شركة طيران دولية من مؤسسي حركة النقل الجوي في الشرق الأوسط وأحد الأعضاء المؤثرين في منظمات الطيران الدولية، حيث تمكنت من ربط أنحاء المملكة بشبكة رحلات منتظمة ومدت جسوراً جوية لمختلف قارات العالم.

وتأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع حصول “السعودية” على جائزة “شركة الطيران الأكثر تقدماً في العالم لعام 2021م” ضمن جوائز “سكاي تراكس” للمرة الثانية خلال أربع سنوات، إلى جانب الاحتفاء باليوبيل الماسي بمناسبة مرور (75) عاماً على تأسيسها.