شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 5 خطوات.. الموارد البشرية تعلن عن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365.. فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقعها الإلكتروني، عن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يحق لكل من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو الأنثى، والأسرة الغير معولة وتشمل: المطلقة مع أبنائها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات.

كما تشمل الفئات المستحقة المرأة التي بلا عائل وتشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات، وأيضا الأيتام ويشملون: يتيم متوفي الأب، ويتيمة متوفي الأب، ويتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/الأبوين.

وأكد الموارد البشرية أنه يُسمح لحاملي بطاقات التنقل التقديم على حيثية يتيم متوفي الأب و حيثية يتيمة متوفي الأب.

وأضافت الوزارة أنه يمكن متابعة حالة طلب معاش الضمان الاجتماعي عن طريق تسجيل الدخول في بوابة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار «طلباتي».

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني، أن خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي تتمثل فيما يلي:

1-يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة.

2-يجب أن تنطبق على المستفيد شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

3- يجب أن يقوم المستفيد بإنشاء ملف شخصي له في حال كان مستفيدًا جديدًا لأول مرة وتعبيئة البيانات اللازمة:

-البيانت الشخصية

-بيانات العنوان والتواصل

-بيانات الحساب البنكي

-الإفصاح عن الدخل

4- في حال استحقاق المستفيد للتقديم على المعاش الضماني، يقوم المستفيد بملء بيانات الطلب؛ وهي:

-بيانات العائل (إن وجدت)

-بيانات الدخل

-بيانات الأسرة

-بيانات الحساب البنكي

-إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها.

5-يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من طلباتي حتى يتم اتخاذ قرار فيه.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي