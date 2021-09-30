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لجنة المتابعة السعودية القطرية تعقد اجتماعها السادس

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج  – واس : عقدت لجنة المتابعة القطرية، في مقر وزارة الخارجية القطرية بالعاصمة الدوحة، اليوم، أعمال اجتماعها السادس، حيث ترأس الجانب السعودي في الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، فيما رأسه من الجانب القطري المبعوث الخاص لوزير الخارجية للشؤون الأمنية السفير علي بن فهد الهاجري.
وتأتي أعمال اللجنة، انفاذاً لتوجيهات قيادتي البلدين – حفظهما الله -، بتعزيز تطور العلاقات بين البلدين والشعبين في المجالات كافة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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