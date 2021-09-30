شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..كيف يكشف «أمن الدولة» هوية مرتكبي الجرائم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استعرض مقطع فيديو بثه رئيس لجنة توعية المستهلك بغرفة الرياض، فيصل العبدالكريم، الجهاز الذي يستخدمه جهاز “أمن الدولة” للتعرف على هوية مرتكبي الجرائم.

وأظهر الفيديو الذي وثقه “العبدالكريم” من داخل مبنى “أمن الدولة” الجهاز الذي يطابق الصور والفيديوهات التي صورتها الكاميرات مع صور الأشخاص المتواجدة بمركز المعلومات الوطني، حيث أظهر الجهاز مدى براعته في الكشف عن هوية أصحاب الصور التي تم التقاطها .

ونفذت موظفة بـ”أمن الدولة” مسؤولة عن إدارة الجهاز، تجربة عملية لكيفية مطابقة الشخص الأساسي مع من يشبهه من الصور، والتي يقدر عددها بـ70 مليون صورة.

كما تم اختبار مدى براعة الجهاز ، حيث تمكن من التفرقة بين توأمين ، وأظهر صورة صاحب الهوية الحقيقة.