شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه الوطنية»: 5 خطوات للإبلاغ عن تسرب الشبكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت شركة المياه الوطنية آلية وخطوات الإبلاغ عن تسرب الشبكة من خلال التطبيق المعتمد من الشركة. وأشار حساب العناية بالعملاء في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن الإبلاغ عن تسرب الشبكة من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية: 1- الدخول إلى الصفحة الرئيسية. 2- صديق المياه. 3- التقاط صورة للحالة المراد الإبلاغ عنها. 4- نوع ووصف الحالة. 5- وأخيرا الضغط على إرسال .. ويمكن تحميل تطبيق المياه الوطنية كالتالي: • لمستخدمي Android من خلال الرابط التالي (اضغط هنا) • لمستخدمي IOS من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

كانت هذه تفاصيل خبر «المياه الوطنية»: 5 خطوات للإبلاغ عن تسرب الشبكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.