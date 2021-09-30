شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: جلسة مرتقبة بين أطراف السلام بحضور الوساطة لمراجعة القضايا العالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس فريق الوساطة فى مفاوضات السلام السودانية مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك، أن جلسة مشتركة ستُعقد بين اللجنة العليا لتنفيذ اتفافية جوبا للسلام من جانب حكومة السودان، والتى يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقادة الموقعين على الاتفاقية، بحضور لجنة الوساطة، من أجل مراجعة كل الملفات والقضايا العالقة.

وقال قلواك - فى تصريحات عقب لقائه مع عضو مجلس السيادة الانتقالى بالسودان محمد حسن التعايشى - إنه سيتم تكوين آلية لتنفيذ مراقبة إتفاق جوبا، مؤكدا أن تحقيق السلام سيسهم فى عودة النازحين واللاجئين.

وأضاف أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا على الساحة السياسية، لافتا إلى اهتمام رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت بما يجرى من تطورات وأحداث فى السودان، وحرصه وتوجيهاته بالجلوس مع الأطراف كافة لمعالجة القضايا العالقة.

وأكد أن الحكومة الانتقالية قادرة على إدارة الملف وحل الإشكالات السياسية، مشددا على أهمية مناقشة جميع القضايا المشتركة.

وأضاف أن اللقاء مع التعايشى بحث مسيرة تنفيذ وترتيبات بنود اتفاق جوبا لسلام السودان، بجانب القضايا السياسية فى البلدين، مؤكدا جاهزية "الحركة الشعبية – شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو للتفاوض مع الحكومة.

وأكد أن تنفيذ اتفاق جوبا للسلام يعد صمام آمان الثورة، وسيؤدى إلى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وتشجيع الآخرين على الانضمام للعملية السلمية.