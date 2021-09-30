شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 192 دولة.. بث مباشر لحفل افتتاح إكسبو دبي 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مساء اليوم الحدث الأول من نوعه فى المنطقة إكسبو دبى 2020 حيث يُفتتح المعرض باحتفال ضخم، ويحيي الحفل نخبة من الفنانين العرب والعالميين من بينهم محمد عبده، وأحلام، وحسين الجسمي، ويبث الحفل على الهواء مباشرة عبر أكثر من 430 موقعا فى أنحاء الإمارات، مما يمنح الجميع فرصة متابعة هذا الحدث الاستثنائى أينما كانوا. وفق صحيفة "البيان".

وقد دشن الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم حفل الافتتاح الرسمي لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في دبي ضمن أول انعقاد للحدث العالمي الكبير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وبمشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم، ونقل سموهما تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وترحيب سموه و أمنياته بالتوفيق لممثلي الدول ووفود المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة.





ويمتد المعرض، الأكبر والأعرق من نوعه في العالم، على مدار ستة أشهر تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل" وبالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي "الاستدامة و"التنقل" و"الفرص" من أجل رسم ملامح مستقبل العالم عبر حوار ثقافي وإبداعي هدفه تقديم الحلول والابتكارات والأفكار التي تعين على تحقيق طموحات شعوبه وإيجاد آليات أكثر كفاءة لتفعيل العمل المشترك نحو غد أفضل للجميع.





وتضم قائمة النجوم العالميين المشاركين في الحفل مغني الأوبرا أندريا بوتشيلي، والمغنية ومؤلفة الأغاني البريطانية إيلي جولدينج، وعازف البيانو الصيني لانغ لانغ والفنانة أنجيليك كيدجو، والمغنية ومؤلفة الأغاني أندرا داي.

ويدعو إكسبو 2020 دبي الزوار لاستكشاف ابتكارات من شأنها أن تغير الواقع وتحدث تأثيرا إيجابيًا هادفًا في حياة الناس.

ويُقام إكسبو في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022