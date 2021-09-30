شكرا لقرائتكم خبر عن « يشوف القلم سكين».. الشهري يُعدد أخطر ما يحدث للجسم عند السهر 72 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذر الدكتور سعود الشهري، من السهر الطويل دون نوم، كاشفًا عن أخطار تضر الجسم إذا سهر الشخص 72 ساعة متتالية .

وبدأ “الشهري” كلامه في الفيديو بسؤال: كم أقصى مدى يمكن أن يتحملها الإنسان بدون نوم؟، وقال إن :” أقصى مدة سجلها مواطن أمريكي عام 1964 هي 11 يوم و25 دقيقة”.

وتابع : إذا ظلت 24 ساعة بدون نوم تدخل في المشاكل التالية: ضعف الذاكرة، ضعف اتخاذ القرار، التهيئات، ارتعاش في العضلات، ضعف الحكم ضعف البصر والسمع”.

وأضاف أن الإنسان إذا ظل مستيقظًا 36 ساعة، فسوف يصاب بخلل في الهرمونات اللى تتحكم في الجسم، وأهمها: “الأنسولين والكورتيزول وهرمون النمو”.

وتابع: «يبدأ عندك خطأ اتخاذ القرارات، وخطأ في النطق واختيار الكلمات، ويصير هناك خلل في الشهية وعملية الهضم والبناء.. يصبح التفكير غير مرن والانتباه ينزل بشكل كبير، مصحوباً بتوتر عالي واضطراب».

وأوضح: «لو واصلت السهر لمدة 3 أيام أي 72 ساعة تدخل في ضعف التفكير بشكل كبير، حتى المشاعر في وجوه الناس ما تستطيع تميز كثيرا هل هو سعيد أم غاضب؟».

وعن وظائف تعدد المهام في الدماغ، قال: “أنسى: والتركيز والانتباه أنسي ويصير هذا الشخص يتضايق بسهولة، راح تدخل أيضا في الهلوسة والأوهام، الهلوسة ممكن تشوف القلم سكين والوهم إنك تفسر الشئ بغير معناه».