أمريكا.. تلميذ يطلق النار على زميله بمدرسة بولاية تينيسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت الشرطة الأمريكية أن صبياً يرقد في حالة حرجة بعد أن أطلق صبي آخر النار عليه في مدرسة ابتدائية في ممفيس بولاية تينيسي في ساعة مبكرة من صباح اليوم.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الصبي المتهم بإطلاق النار سلَّم نفسه لاحقاً إلى الشرطة.

وقالت إدارة شرطة ممفيس، في بيان، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى وتم إخلاء المدرسة.

كانت الشرطة قد ذكرت، في وقت سابق، أنها تبحث عن «حدث مشتبه به».

وأفادت تقارير لوسائل إعلام محلية أن الصبي فر من مكان الحادث، لكنه سلَّم نفسه لاحقاً إلى الشرطة حيث تم التحفظ عليه.

وقالت الشرطة إنه تم الإبلاغ عن وقوع إطلاق نار في المدرسة الواقعة جنوبي ممفيس نحو الساعة 9.15 صباحاً، وتم نقل الطالب المصاب إلى مستشفى محلي.