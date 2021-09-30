رئيس البنك الدولي: الوضع في السودان يتحسن ولكنه بحاجة للصبر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت "رويترز"، عن مالباس الذي يزور السودان حاليا بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن الوضع في السودان يتحسن على نحو تدريجي.

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وأضاف أن هذه الأمر سوف يستغرقا وقتا وأنه سيكون من المهم أن يتحلى الناس بالصبر في التعامل مع الإصلاحات، داعيا السودانيين إلى التسامح نحو بعضهم البعض.

من جانبه، قال حمدوك إن السودان يأمل في أن يصل إلى مرحلة الشعور بأثر الإصلاحات على أرض الواقع في القريب العاجل.

واعتبر أن الشعب السوداني تحمل تكلفة باهظة لعملية الإصلاح، مؤكدا أنه لا يمكن اعتبار صبره عليها من المسلمات.

يذكر أن مالباس هو أول رئيس للبنك الدولي يزور السودان خلال عقود، بعد أن خضع السودان لعقوبات كثيفة خلال حكم البشير.

وساهم البنك الدولي في تخطيط وتمويل برنامج مؤقت لتقديم دخل أساسي يتم تنفيذه بشكل تدريجي في بعض أجزاء البلاد.

ويعاني الاقتصاد السوداني من أزمة قادت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019 واستمرت منذ ذلك الحين.