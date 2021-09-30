نتنياهو يعتزم تأليف كتاب جديد

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع الإلكتروني العبري واللا، مساء اليوم الخميس، أن رئيس المعارضة الإسرائيلية الحالي، بنيامين نتنياهو، يعكف على تأليف كتاب جديد، هو الرابع له، على التوالي، والأول منذ مرور 25 عاما كاملة.

وأكد الموقع أن نتنياهو سيقدم كتابه الجديد للجمهور أو للسوق الأمريكي، ومن المتوقع أن يقوم بدمج ذكرياته وتجاربه كرئيس وزراء لإسرائيل، وبين رؤيته الاستراتيجية والسياسية، فضلا عن مواجهته للبرنامج النووي الإيراني.

وأوضح الموقع العبري أنه حاول التواصل مع مكتب نتنياهو، لكنه رفض التعقيب على أسئلة تتعلق بالكتاب أو توقيت نشره، لكنه أكد أن نتنياهو يعكف منذ فترة على تأليف هذا الكتاب، خاصة في أعقاب عودته من الإجازة التي قضاها برفقة أسرته في ولاية هاواي الشهر الماضي.

ويشار إلى أن بنيامين نتنياهو قد أصدر 3 كتب، وهي "حرب ضد الإرهاب" و"الإرهاب.. كيف ينتصر الغرب"، و"مكان تحت الشمس".

وأشار الموقع الإلكتروني العبري إلى أنه من المتوقع صدور الكتاب نهاية العام الجاري، وسيكون موجها للسوق الأمريكية، وإن كانت هناك ترجيحات بترجمته إلى اللغة العبرية، فيما بعد.

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