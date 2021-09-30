شكرا لقرائتكم خبر عن البرهان: المخابرات السودانية ستظل شوكة تتكسر عندها مؤامرات الإرهابيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن جهاز المخابرات العامة سيظل شوكة تتكسر عندها كل مؤامرات الإرهابيين المتآمرين على أمن السودان.

وزار البرهان اليوم الخميس، رئاسة جهاز المخابرات العامة، معزيا فى منسوبى الجهاز الخمسة الذين "استشهدوا" خلال مداهمة خلية تتبع تنظيم "داعش" الإرهابى فى الخرطوم قبل يومين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا"، عن البرهان قوله إن السودان لا يمكن أن يستغنى عن جهاز مخابراته وكل منسوبيه الذين لا حزب لهم سوى الوطن، موضحا أن شباب الجهاز الذين "استشهدوا" آثروا أن يكون عدد الشهداء خمسة بدلا من أن تفقد البلاد آلاف الأرواح.

وثمن البرهان الدور الكبير الذى يقوم به الجهاز فى حماية السودان وصون أمنه القومي، مشددا على ضرورة المضى قدما دون تردد أو تخاذل أو تراجع.

وأشاد بأداء دائرة مكافحة الإرهاب التى يُنتسب إليها "الشهداء"، مؤكدا متابعته اللصيقة لكافة أعمال الجهاز وأدواره الوطنية المشهودة فى كافة أرجاء السودان.

وأوصى منسوبى الجهاز ببذل المزيد من العطاء فى ساحات الفداء من أجل سودان يسع الجميع.

من جانبه، شكر المدير العام لجهاز المخابرات السودانى الفريق ركن جمال عبد المجيد، رئيس مجلس السيادة السودانى على توجيهه بالاهتمام بأسر الشهداء، منوها بجهود منسوبى المؤسسة وجهازيتهم للذود عن السودان.