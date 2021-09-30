معرض الكتاب والنقد الأدبي

الكويت - هبة التوبجي - ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاقة معرض الرياض الدولي للكتاب والذي تراعه هيئة النشر والترجمة المنبثقة عن وزارة الثقافة بعد أن كان تحت إشراف وزارة الإعلام والثقافة في فتراتِ ماضية، معرض الرياض للكتاب يأتي في وقتِ اشبه مايكون بليلة العيد فقد تم تأجيله العام الماضي بسبب جائحة كورونا واليوم يعود ويعلن للمجتمع بأن الجائحة في طريقها للانحسار وضيف شرف المعرض عراق العروبة والتاريخ، وجود معارض للكتب لا يعني بالضرورة وجود حركة فكرية شابة ونشيطه فالمعارض عبارة عن تجمع نخبوي للمختصين ونافذة تسويق ليس إلا، بجانب المعرض ستكون هناك ورش عمل وفعاليات وستكون الأسماء كماهي وسيحضر مشاهير السوشل ميديا فهم صناع المحتوى والمؤثرين على الساحة الثقافية والكتاب بين من عنوانه.

معرض الكتاب تجمع ثقافي لدور النشر والمكتبات اجتمعت تحت سقفِ واحد وستكون القوائم ممتلئة بكل ما هو جديد خصوصاً مؤلفات تنمية الذات وخواطر الشباب والشابات والتي يمكن تسميتها بمؤلفات ” الهشك بشك”، منذ مدة طويلة قد تزيد عن ثلاثين عاماً تقريباً والحركة النقدية لدينا في غرفة الإنعاش لاهي اعلنت موتها ولا هي عادت إلى الحياة! اعتقد أن معرض الكتاب فرصة لإعادة إحياء الحركة النقدية خصوصاً في ظل وجود ظاهرة المشاهير وكُتاب الهشك بشك ممن يؤلف كتاباً يخبرنا فيه عن اكتشافه للسعادة أو يخبرنا بأن قهوته مُره أو يقول لنا بأن عباراته أخذها من قفص تويتر الخ تلك العنوان التي تدل وبوضوح على أن الشهرة هي الغاية لمثل تلك السخافات، لو كان لدينا حركة نقدية لما وجدنا مؤلفات تتصدر الساحة وتحتل موقعاً بارزاً على واجهة المعارض السابقة، الحركة النقدية تضع المؤلفات تحت مجهر النقد فالنقد الأدبي بمثابة الحارس الأمين على الذوق والذائقة الأدبية، لدينا نخب أكاديمية متخصصة في النقد الأدبي لكنها منهكة في عمالها الأكاديمي والمناكفات النخبوية وبالمقابل ليس لدينا صحافة نقدية تعنى بالشأن الأدبي بشكلِ خاص والفنون بشكلِ عام.

لدينا خلل ومصابين بالملل فقد أحدثت سهولة طبع الكتب في الخارج وتسويقها في الداخل مللاً لا حد له، فالعقل محاصر بكتب تنمية الذات والطمأنينة الروحية المستنسخة بعناية والقصص الخيالية والروايات التي لم تأخذ من الرواية إلا اسمها فقط و بعض الخواطر والمواقف اليومية وكأنك في موقف لا تحسد عليه..

بما أن لدينا هيئة مختصة بالنشر والترجمة فمن الواجب الأدبي والأخلاقي أن تعيد بعث الحركة النقدية والدفع بها إلى الساحة الأدبية فهناك ظاهرة مُضره ضررها أكبر من نفعها وكما قيل خيرُ جليسِ في الزمانِ كتاب فأي كتاب كان يقصد المتنبي في قصيدته الشهيرة تلك؟ ..

كتبه

رياض الزهراني