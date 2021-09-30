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صحيفة: السعودية تسمح لفئة عمرية جديدة بأداء العمرة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الصحيفة اليوم الخميس إن الوزارة سمحت لهذه الفئة بإصدار التصاريح عبر تطبيق "اعتمرنا" أو تطبيق "توكلنا" وحجز المواعيد لأداء العمرة.

© REUTERS / BANDAR ALGALOUD/SAUDI ROYAL COUR

لكن الصحيفة أشارت إلى أن الوزارة تشترط تحصين هذه الفئة بجرعتين من اللقاحات الواقية من المستجد.

وفي إطار متصل، أعلنت وزارة الحج والعمرة، ظهر اليوم الخميس، أنه سيتم رفع الطاقة الاستيعابية إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل، بشكل يومي.

وأكدت الوزارة السعودية أن هذه البشرى ستبدأ من يوم غد الجمعة، مع وجوب الالتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة من أجل مواجهة فيروس كورونا.

وكانت الوزارة ذكرت في وقت سابق أن أعمار من يسمح لهم بأداء العمرة ينبغي أن تتراوح بين 18 و70 عاما، التزاما بتعليمات وزارة الصحة.

وذكرت الوزارة آنذاك أن من تجاوزت أعمارهم 70 عاما لا يمكنهم أداء العمرة وإصدار التصاريح حتى وإن حصلوا على لقاح كورونا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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