إسرائيل تنجح في تحييد صاروخ بعد أن تسبب بإغلاق ميناء يافا 

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي نجح في العثور على صاروخ تسبب في إغلاق ميناء يافا، طيلة ساعات النهار، وتحييده، ونقله للمعالجة في الجيش نفسه.

وذكرت القناة العبرية بأن وحدة المهمات الخاصة البحرية التابعة للجيش الإسرائيلي قامت بإخراج الصاروخ من المياه بميناء يافا على البحر المتوسط.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أكدت، صباح اليوم الخميس، إغلاق ميناء يافا بعد اكتشاف صاروخ في المياه.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية بأن الجيش الإسرائيلي قرر إغلاق ميناء يافا على البحر المتوسط بعد العثور على صاروخ بالقرب من الميناء داخل المياه، ووصفت الحادث بـ"التطور الأمني الخطير".

وأكدت الصحيفة أن أحد الغواصين عثر على صاروخ بالقرب من ميناء يافا تحت المياه، حيث تم استدعاء خبراء المتفجرات إلى مكان الحادث، على الفور، وأغلقت الشرطة بدورها المنطقة البحرية المحيطة بالميناء، وإن أبقت حركة مرور الكورنيش مفتوحة.

ووصفت الصحيفة وجود الصاروخ بالقرب من الميناء بالحدث الأمني الخطير، حيث تم استدعاء وحدة مخصصة من الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث للتعامل مع إطلاق الصاروخ، وهي وحدة متخصصة في كيفية التعاطي مع مثل هذه الصواريخ.

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