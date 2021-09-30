لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات تبعث برسالة إلى لجنتي الأعلى للدولة والبرلمان الليبيان

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الخميس، أعربت لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات البرلمانية عن دهشتها من تشكيل لجنة أخرى موازية من قبل رئيس مجلس النواب في البلاد، وهي اللجنة التي ذهبت للاجتماع في المغرب مع مجلس الدولة دون علمها.

وأكدت اللجنة أن هذه اللجنة خرجت إلى المغرب دون علمها، ودون التشاور معها من قبل المجلس أو حتى إعطائها علم بالأمر، مشددة على أنه تم إقرار لجنة إعداد مسودة قانون الإنتخابات البرلمانية الليبية داخل القاعة، وسبق صدور قرار بشأنها، وهو قرار مجلس النواب تحت رقم 6 لسنة 2021.

وأفادت لجنة إعداد مسودة قانون الانتخابات الليبية بأنها مشكلة من كل الدوائر الانتخابية في البلاد، مشددة على أنه لا يمكن تجاوزها من قبل الرئاسة، وتكليف غيرها عبر قرار يخالف القاعة، معلنة أنها ليست معنية بالحوار الذي تجري مداولاته في المغرب، وليست ملزمة بنتائجه، كما أنها لن تقبل أن يعرض في القاعة إلا العمل الذي تقدمه اللجنة المكلفة من القاعة نفسها.

وفي السياق نفسه، قال مصدر ليبي مسؤول، فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، إنه "ستنطلق الخميس في المغرب اجتماعات مجلسي الأعلى للدولة والبرلمان الليبي حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات، لمناقشة القاعدة الدستورية، وقوانين الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول نهاية العام".

وازداد المشهد في ليبيا تعقيدا، خاصة عقب قرار مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومصادقته على قانون انتخاب رئيس الدولة، بطريقة رفضها المجلس الأعلى للدولة الليبي.

وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وسط رفض من المجلس الأعلى للدولة.

بدوره، أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانا أعرب فيه عن رفضه قانون الانتخابات الصادر عن المجلس النيابي، وشدد على ضرورة التوافق بين المجلسين في إصدار القوانين ذات الصلة.

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