انطلاق فعاليات معرض "إكسبو 2020 دبي"

دبي - محمود عبدالرازق - ويمكن مشاهدة حفل الافتتاح عبر شاشات في مواقع عديدة، بينها المطارات ومراكز التسوق والفنادق وغيرها من معالم الدولة، ومتابعة فقرات الحفل كاملة على الهواء مباشرة.

وعبر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن فخره باستقبال ممثلي 192 دولة في "إكسبو 2020 دبي" لوضع الحلول للتحديات العالمية على أساس التعاون الدولي.

يحرص منظمو "إكسبو 2020" في دبي على اتباع إجراءات احترازية تضمن سلامة زوار المعرض خلال فترة إقامته بالتوازي مع ما حققته الإمارات من إنجازات في مكافحة فيروس كورونا المستجد وجهودها في تطعيم المواطنيين والمقيمين على السواء.