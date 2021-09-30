باكستان: السعودية وافقت على إمدادنا بالنفط بنظام الدفع المؤجل

دبي - محمود عبدالرازق - إسلام آباد- سبوتنيك. جاءت تصريحات الوزير الباكستاني أمام أعضاء البرلمان الاتحادي.

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وقال الوزير إن المملكة وافقت على بيع النفط لبلاده على أساس الدفع المؤجل مرة أخرى، موضحا أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الصفقة خلال يومين أو ثلاثة.

وكانت المملكة أعلنت عن توفير كميات كبيرة من النفط لباكستان، خلال عام 2019؛ بعد أن واجهت البلاد أزمة اقتصادية خانقة.

وتقدم رئيس الوزراء، عمران خان بطلب شخصي إلى السعودية، من أجل توفير النفط على أساس مؤجل، وذلك للمساعدة في الحد من الضغوط على فاتورة الإيرادات الباكستانية.

وكانت السعودية عرضت هذه التسهيلات أول مرة على إسلام آباد، في عام 1998، وذلك بعد الحظر الأمريكي والغربي عليها، بسبب تجاربها النووية، في أيار/مايو 1998.