شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات العراقية تؤكد اتخاذ الإجراءات لضمان سلامة الناخبين من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات العراقية جمانة الغلاي اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا بين الناخبين في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وقالت الغلاي ـ في تصريح للقناة (العراقية) الإخبارية اليوم /الخميس/ ـ إنه في إطار حرص مفوضية الانتخابات على حماية وسلامة المواطنين أثناء إجراء العملية الانتخابية تم تطبيق كافة الضوابط الخاصة بـ "الالتزام بارتداء الكمامة وتهوية وتعقيم مراكز الاقتراع وتوفير وحدات صحية في جميع أنحاء البلاد".

وردا على سؤال حول حق الراقدين في المستشفيات الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أكدت المتحدثة باسم المفوضية العراقية : "أنه لا يوجد أي مواد قانونية بشأن مشاركة الراقدين في المستشفيات في الانتخابات العراقية المقبلة".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه سلطة الطيران المدني بالعراق، إغلاق المطارات العراقية تزامنا مع موعد الانتخابات البرلمانية في العاشر من أكتوبر القادم.

وقالت السلطة - في بيان - "إنه سيتم إغلاق المطارات العراقية الدولية (بغداد، النجف الاشرف، البصرة، إربيل، السليمانية) اعتبارا من الساعة (21:00) يوم 9 أكتوبر 2021 وحتى الساعة (6:00) يوم 11 أكتوبر 2021 ".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق انتهاء كافة الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة المقبلة، موضحة أن اللجنة الأمنية "أكملت جميع الاستعدادات، وأن كافة الأمور اللوجستية تمت على أفضل وجه".

يذكرأن، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، أهمية المراقبة الدولية للانتخابات؛ دعماً لنزاهتها وشفافيتها.

وذكر بيان للمفوضية، نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "رئيس مجلس المفوّضين القاضي جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، سفير اليابان في العراق كوتارو سوزوكي، لبحث دورها في دعم العملية الانتخابية في العراق من خلال المشاركة في المراقبة الدولية".



وأضاف البيان، أن "رئيس المجلس استهل اللقاء مرحباً بالسفير الياباني، مشيدا بمواقف بلده الداعمة لنجاح الانتخابات، وما قدّمته من مساعدات لدعم جُهُود مُواجَهة تفشّي جائحة فيروس كورونا المُستجِدّ".



وشدد خلف، خلال اللقاء، على أهمية المراقبة الدولية للعملية الانتخابية، كي يجري تقديم التقارير التقييمية للعملية الانتخابية بكلّ حرية وحيادية من أجل تأكيد نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وهو ما سعت إليه الإدارة الجديدة للمفوضية عبر عدة إجراءات منها تطوير آليات العمل الانتخابي والأجهزة الانتخابية الإلكترونية وتدريب ملاكات المفوّضية لرفع مستوى العمل الانتخابي".



من جانبه، أبدى السفير الياباني رغبة بلاده في المشاركة بمراقبة الانتخابات المقبلة من خلال إرسال فريق مراقبة دولي ياباني للإسهام في تحقيق الشفافية والحيادية، مجدداً حرص اليابان على إدامة التعاون مع العراق وبالأخص في ملف الانتخابات المقبلة.



ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر المقبل.