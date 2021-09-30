خبير: ملف إخراج المقاتلين الأجانب في ليبيا لم يشهد أي تحرك حتى الآن

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Mikhail Klimentyev

وأشار في حديثه لراديو "سبوتنيك" إلى أن هذه الأخبار يُروج لها في شرق البلاد تعبيرا عن تخوف القيادة العامة من سن الولايات المتحدة لقانون دعم استقرار ليبيا.

وأضاف رويحة أن هناك إلحاحًا دوليًا على مسألة إخراج المرتزقة من ليبيا، لافتًا إلى أن الوضع على الأرض لم يشهد أي تحرك في هذا الاتجاه.

وقال إنه يجب التفريق بين المرتزقة الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وبين القوات التي دخلت البلاد بناء على اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني .

ولفت رويحة إلى أن روسيا تريد خروج القوات الأجنبية في وقت متزامن مع المرتزقة، وهو أمر ترفضه قيادة القوات المسلحة الغربية، على حد قوله.

وكانت مصادر ليبية، أكدت بدء العمل بشكل فعلي على تجميع المقاتلين الأجانب في ليبيا، بهدف إخراجهم من البلاد قبل الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن مصدر عسكري وصف بـ"البارز" في القوات المسلحة الليبية، أنه "تم البدء الفعلي في تنفيذ عمليات انسحاب المقاتلين الأجانب من البلاد، تنفيذا لتوصيات لجنة 5+5، وذلك بالتنسيق مع الدول "الفاعلة في الملف الليبي".

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