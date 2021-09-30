سقوط طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، أنه للمرة الثانية خلال ثمانية أيام فقط، سقطت طائرة إسرائيلية مسيرة داخل الأراضي اللبنانية، بعدما سقطت طائرة مماثلة في الأراضي السورية، دون معرفة السبب.

وبدورها، أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية أن واقعة سقوط الطائرة الإسرائيلية المسيرة قيد التحقيق العاجل، خاصة وأنها المرة الثانية خلال 8 أيام فقط، التي تسقط فيها طائرة مماثلة داخل الأراضي اللبنانية ومن قبلها الأراضي السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على حسابه على موقع "تويتر"، في الثاني والعشرين من الشهر الجاري، إن مسيرة تابعة له سقطت داخل سوريا بسبب "عطل فني".

وأضاف أن المسيرة كانت تقوم بمهام روتينية في الأجواء السورية، وأنه فتح تحقيقا في سقوطها.

وفي سياق متصل، سجل الجيش اللبناني 4 خروقات من قبل البحرية الإسرائيلية للسواحل اللبنانية، قبالة رأس الناقورة، أمس الأربعاء، لمسافة أقصاها حوالي 259 أمتار.

وأشار الجيش اللبناني في بيان ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الخميس، أن تلك الخروقات الإسرائيلية البحرية والجوية يتم متابعتها بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل".

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