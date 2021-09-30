مؤتمر في غزة يناقش مرحلة "ما بعد تحرير فلسطين"... صور

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الخميس، بأن شخصيات دينية وسياسية وفصائلية فلسطينية شاركت في مؤتمر استشرافي عقد في مدينة غزة، اليوم، لمناقشة مرحلة "ما بعد تحرير فلسطين"، برعاية يحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" في القطاع.

وقال السنوار إن إسرائيل شهدت كيف كانت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس" نموذجا جيدا للمقاومة، أعدته خلال سنوات من التخطيط والتدريب العسكري والاستخباري، وهي حرب كانت تنفيذا لوعد قائد المقاومة، محمد الضيف، حينما قرر الرد على الجرائم الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وألقى عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، كمال أبو عون، كلمة السنوار بالنيابة عنه، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية تعمل جاهدة وبمثابرة من أجل استعادة حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه التي هجر منها بـ"المجازر والتقتيل"، على حد وصفه.

وشدد يحيي السنوار على أن "التحرير هو مركز الرؤية الاستراتيجية لحركة حماس"، والتي تنص على "التحرير الشامل لفلسطين من البحر إلى النهر، وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على كامل أراضيها، وعاصمتها القدس".

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